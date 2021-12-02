تخصيص نسبة من شقق الدولة لـ«المسنين» في القانون الجديد

يفر مشروع قانون المسنين الذي يناقش في البرلمان، العديد من المميزات لكبار السن، والمسنين، ويهدف إلى حماية المسنين، وتقديم العديد من المميزات التي توفر لهم حياة كريمة، وهو ما يعد تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعرض «الوطن» في هذه السطور، بعض المزايا التي يقدمها قانون المسنين الجديد.

صندوق حماية المسنين في القانون الجديد

واهتم مشروع قانون المسنين الجديد، بتوفير العديد من المزايا التي يحتاج إلي المسن، حيث نص القانون على إنشاء صندوق رعاية المسنين، والغرض من إنشائه رسم السياسات العامة لتمكين المسنين اقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتهم بما يخدم المجتمع، ويقوم الصندوق بوضع آليات لتقليل المعوقات التي تواجه المسنين، ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، ويقوم بوضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق، كما يختص صندوق المسنين، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين، ويقوم أيضا بإدارة واستثمار الأموال الخاصة به، بما يحفظ التوازن المالي له.

شقق للمسنين من الدولة

ووفر مشروع قانون المسنين الجديد، الذي يجري مناقشته في البرلمان، عدد من المزايا الأخرى، التي يحتاج إليها المسنين، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة في الدولة المصرية، بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%، من المساكن التي الخاصة بالدولة أو المدعومة من الدولة، وذلك للمسنين من غير القادرين على توفير سكن، بشرط استيفاء الضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الدولة.

قانون المسنين الجديد

وسيواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسنين الجديد خلال جلساته الأحد المقبل، ولاستكمال مناقشة عددًا من القوانين الهامة التي انتهت اللجان البرلمانية من مناقشتها وإعداد تقرير حولها، ويهدف قانون المسنين الجديد إلي حماية المسنين، وتوفير العديد من المزايا التي يحتاجون لها، ويتضمن القانون عقوبات رادعة.