ماذا يعني إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة؟ ..وزير التعليم يجيب

حازت تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة، على الكثير من عمليات البحث عبر محرك جوجل، حيث تساءل أولياء الأمور والطلاب، عن معنى إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وضم مواد «علمي علوم ورياضة»، وموعد التطبيق.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن العمل بنظام التشعيب سيتم إلغائه لتقتصر المرحلة الثانوية على «علمي وأدبي فقط»، دفعة الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل.

شوقي: إلغاء التشعيب من العام الدراسي 2023..علمي وأدبي فقط

وقال وزير التعليم، إنه تقرر إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2023، ليكون النظام علمي وأدبي فقط، مع دمج علمي علوم ورياضة في شعبة واحدة.

وبالنسبة لموعد إلغاء التشعيب، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم، إن آخر موعد لتغيير التشعيب بين علمي وأدبي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الثانوي المقرر التحاقهم بالصف الثالث الثانوي خلال العام المقبل، مشيراً إلي حصر أعداد الطلاب حسب كل شعبة «الإسم، المدرسة، الشعبة، اللغة الثانية، الديانة»، لتحميلها علي قاعدة البيانات المركزية لوزارة التعليم.

تغيير التشعيب واللغة الثانية في الفصل الدراسي الأول

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه متاح لطلاب الصف الثاني الثانوي التحويل بين علمي وأدبي وتغيير اللغة الثانية، خلال الفصل الدراسي الأول قبل امتحانات نصف العام الدراسي والتي من المقرر أن تنطلق يوم 15 يناير المقبل طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب النقل والصف الأول والثاني الثانوي منتصف يناير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وبدأت وزارة التعليم، وضع تصورات جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ووضع الشكل النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه، وفقا لاستعدادات المدارس والبنية التكنولوجية بها لعقد الامتحانات الإلكترونية.