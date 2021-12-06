التعليم تبدأ وضع تصورات جدول الثانوية العامة للصفين الأول والثاني

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت مناقشة التصورات الخاصة بجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي لنصف العام الدراسي، التي من المقرر أن تنعقد في منتصف يناير المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

مناقشة عقد الامتحان لكل الطلاب معاً أو تقسيم المحافظات إلي فترتين

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك مناقشات بين مسؤولي التطوير التكنولوجي ومسؤولي قطاع التعليم العام حول جدول الصف الأول والثاني الثانوي، والشكل النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه، وفقا لاستعدادات المدارس والبنية التكنولوجية بها لعقد الامتحانات الإلكترونية.

وأكد المصدر أن التركيز حاليا يدور حول شكل جدول الامتحان، تمهيدا للاستقرار على امتحان جميع الطلاب بالمدارس معا في يوم واحد، أو تقسيم المحافظات على فترتين يوميا، مثل العامين الماضيين، وهذا ما سيتم حسمه خلال أيام قليلة جدا.

تدريب الطلاب علي أجهزة التابلت وشكل الأسئلة

وبالنسبة لاستعدادات الطلاب للامتحانات، أشار المصدر، إلي أنه يتم تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على استخدام أجهزة التابلت، وشكل الامتحان والأسئلة بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجي من خلال الحضور بالمدرسة، استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي.

وقال المصدر، إن جميع الأجهزة دخلت على منصة التعلم ويستطيع الطالب الدخول والمذاكرة ومراجعة دروسهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي والثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- 15 يناير عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل.

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.