مصدر بالتعليم يكشف لـ«الوطن» آخر موعد لتغيير التشعيب في الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أخر موعد لتغيير التشعيب بين العلمي والأدبي لطلاب الثانوية العامة 2022، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي ينطلق منتصف يناير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

التحويل بين العلمي والأدبي متاح بالتيرم الأول فقط

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه متاح لطلاب الصف الثاني الثانوي التحويل بين علمي وأدبي وتغير اللغة الثانية، خلال الفصل الدراسي الأول، مشيراً إلي أنه يتم حصر أعداد الطلاب حسب كل شعبة «الاسم، المدرسة، الشعبة، اللغة الثانية، الديانة» لتحميلهم علي قاعدة البيانات المركزية لوزارة التعليم.

وبالنسبة لإلغاء التشعيب، أوضح المصدر، أن سيتم إلغاء التشعيب للثانوية العامة مع بداية عام الدراسي 2022/2023، أي لطلاب الصف الثاني الثانوي، بحيث يتم دمج علمي «رياضة وعلوم» معاً، وتستمر شعبة الأدبية كما هي.

كتابة استمارة الثانوية العامة الفصل الدراسي الثاني

وفيما يخص استمارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، قال المصدر، إنه سيتم كتابة استمارة طلاب الصف الثالث الثانوي إلكترونياً، بعد امتحانات نصف العام في الفصل الدراسي الثاني، لدخول امتحانات نهاية العامة.

ولافت المصدر، إلى أنه سيتم كتابة الاستمارة بدفع المصروفات الدراسية كاملة وليس جزءا منها، وسوف يقوم الطالب بإثبات أنه دفع المصروفات، بتقديم المستند الدال على ذلك، مشيراً إلي أن الهدف من ذلك إلى محافظة الوزارة على حقوقها من هذه الأموال، التي توجهها للإنفاق على مشروعات خدمية وتعليمية أخرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة 2022 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، ويوم يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، و21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات.