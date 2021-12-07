نصائح لأصحاب هواتف آيفون وتحذير لـ«أندرويد».. تحديث خبيث يعرضكم للخطر

قدّم موقع «ذا صن» البريطاني، نصائح لمستخدمي هواتف أيفون iPhone لتسهيل الاستخدام وحماية الخصوصية، ومنها خدعة «قفل الشاشة» بـ3 طرق، موضحا أنّ الخدعة الأولى تهدف لتسهيل تنظيم التطبيقات، فبدلا من تعديل الشاشة الرئيسية والإمساك بتطبيق ونقله ثم آخر، يمكن تحديد تطبيق واحد من خلال الضغط عليه باستمرار، ثم تحديد التطبيقات الأخرى التي تريد نقلها، مع إبقاء إصبعك على التطبيق الأصلي أثناء النقر فوق التطبيقات الأخرى، ثم التمرير إلى الشاشة التي تريد نقل التطبيقات إليها وإسقاط التطبيقات هناك.

نصائح لتحسين عمل هواتف آيفون

وبيّن الموقع الخدعة الثانية لـ«قفل الشاشة»، التي تهدف لحماية هاتفك إذا أخذ شخص ما الهاتف وحاول استخدام وجهك لفتح جهاز Face ID، فقط كل ما عليك فعله هو قول «مرحبًا Siri، هاتف من هذا؟»، وبعدها يتم تجميد الشاشة وإجبار المستخدم على إدخال كلمة المرور.

أما الطريقة الثالثة التي يمكن من خلالها تحسين هاتفك الأيفون والتي تستخدم لجعل جهاز iPhone أعلى، من خلال فتح الإعدادات وانقر على «موسيقى» و«معادل الصوت» ثم «وقت متأخر من الليل»، بجعل الأصوات العالية هادئة وتضخيم الأصوات الهادئة.

نصائح لتحسين عمل هواتف أندوريد

وفي سياق آخر، أوضح موقع ذا صن، أنّه يتم تحذير مستخدمي هواتف أندرويد Android لتحديث إعدادات الخصوصية على هواتفهم، إذ يتسبب التحديث الجديد في تعريض أجهزتهم للخطر.

وتابع الموقع أنّه لم يتم تحديد إن كان مستخدمي نظام أندرويد Android ضحايا محتملين لعملية احتيال برمجيات خبيثة، تسعى للحصول على معلومات شخصية مهمة جدا عن طريق هواتفهم المحمولة، لافتا إلى أنّه يتم اختراق هواتف أندرويد من خلال الرد على مكالمة هاتفية بسيطة، يصبح بعدها المستخدمون عرضة لخطر سرقة بيانات اعتمادهم المصرفية الرقمية.