كيف تواجه الدولة موجة التضخم العالمية وزيادة الأسعار؟».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تواجه الدولة المصرية موجة التضخم العالمية؟»، وتتضمن خطة التنوع في مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على مكان محدد حيث يتم توفير أفضل المنتجات وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى.

خطة استباقية لتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة

وتستعد الدولة من خلال خطة استباقية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة، وذلك في ظل موجة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد زيادة سعر الوقود عالميا وهو ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية.

توفير السلع التموينية للمستحقين شهريا

وتتضمن الخطة أيضا توفير السلع التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية شهريا، وتوسعت الحكومة المصرية في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية.

المشروعات التجارية تساهم في تخفيض أسعار السلع بنسبة 20%

ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشائها في تخفيض أسعار السلع بنسبة 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات حيث يتم حاليا إنشاء 18 مشروعا للسلاسل التجارية الكبرى في 11 محافظة باستثمارات تقترب من 50 مليار جنيه، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة بمحافظات مختلفة.