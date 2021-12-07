تنفيذ 135 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق في حملات بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تنفيذ أكثر من 135 قرارا لغلق وتشميع ورفع عدادات مرافق، لأنشطة ومحال ووحدات مخالفة بحملات جديدة في عدة مناطق بالمدينة، مؤكداً أنه لا مجال لتأخير تنفيذ قرارات الغلق والتشميع وإزالة المخالفات، بجانب تكثيف الحملات اليومية لضبط الشارع وتنفيذ القرارات الصادرة أولاً بأول، بالتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة التعمير بمدينة القاهرة الجديدة، والإدارات المختصة بالجهاز.

تنفيذ 35 قرارا بغلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بحي الشويفات

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم تنفيذ 35 قرارا بغلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بحي الشويفات، و15 قرار غلق وتشميع و11 قرار رفع عداد كهرباء عن الوحدات والمحال المخالفة في الحيين الثالث والرابع بالتجمع الخامس، كما تم إعادة سحب الوحدة 1/1 عمارة 107 وعمارة 153 بالحي الثالث في التجمع الخامس، بجانب شن حملة على الباعة الجائلين بالتجمع الأول.

غلق وتشميع 30 منشأة مخالفة

وأشار إلى شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة و25 قرار رفع عداد كهرباء بالأحياء الأول والثاني والثالث بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات لمحال مخالفة بإسكان الشباب في التجمع الثالث.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم تكثيف الحملات على المحال والمولات المخالفة بخدمات حي البنفسج بالتجمع الأول، وإزالة المباني المخالفة في ردود المولات ومصادرة الإشغالات بمخازن الجهاز، بجانب ضبط عدد من تروسيكلات النباشين بالمدينة.