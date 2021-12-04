مصرع شاب صعقا من محول كهرباء في الدقهلية.. «حاول سرقة كابل نحاس»

توفي شاب في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بعدما حاول سرقة كابل من النحاس من محول كهرباء في مدينة شربين، إلا أنه لمس الكهرباء فمات صعقًا، ونقلت جثة الشاب إلى مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة.

وتجمع أهالي مدينة شربين والمارة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور ولم يتعرف أحد من المواطنين عليه، وظل مجهولا إلى أن كشفت مباحث الدقهلية حقيقة ما حدث وتعرفت على هويته، وأن الشاب اقترب من محول الكهرباء فمات صعقا، وتبين أنه كان يقيم في مدينة بلقاس، ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في وفاته.

ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة شاب بجوار محول الكهرباء أمام شبكة كهرباء شربين ومجهول الهوية بالنسبة لهم ولا يعرفه أحد.

انتقل ضباط مركز شرطة شربين إلي مكان الواقعة، وتبين وفاة الشاب صعقا بالكهرباء، وجرى اتخاذ الإجراءات الفنية لإبعاده عن محول الكهرباء، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي.

مصرع شاب صعقا مجهول الهوية

وبفحص الشاب تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة ولا يحمل بطاقة إثبات شخصية، ويوجد آثار صعق كهربائي في إحدى يديه، وعند سؤال الأهالي تبين أنه غير معروف لهم.

وتوصلت تحريات المباحث، وبتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، أن الشاب اقترب من محول الكهرباء في محاولة منه لسرقة كابل من النحاس إلا أن الكهرباء صعقته ومات في الحال، وتمكنت المباحث من الوصول إلى أسرة الشاب.

وأكدت أسرة الشاب أنهم كانوا يقيمون في مدينة بلقاس وانتقلوا إلى الإقامة في شربين قريبا، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاة الشاب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.