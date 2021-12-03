غدا.. بث مراسم أداء معاوني النيابة العامة «دفعة 2018» اليمين القانونية

تعلن النيابة العامة عن إذاعتها على الهواء مباشرة جانبًا من حفل مراسم أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» غدًا السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة واحدة ظهرًا.

النيابة العامة تقدم خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

وفي سياق آخر، فإن النيابة العامة تقدم خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من خلال موقعها الإلكتروني، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات المتبعة لمعرفة مخالفات المرور.

ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع النيابة العامة، حيث تظهر 4 خدمات إلكترونية تقدمها النيابة من خلال موقعها وهي خدمات نيابات المرور، خدمات نيابات الوثائق الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية.

وبعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات نيابات المرور، وسوف تظهر لك 5 خدمات وهي الاستعلام، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات، وبعد ذلك اضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام، وبعد الضغط على كلمة «الاستعلامات»، سوف يظهر لك خياران، الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

وبعد ذلك يتم الضغط على مخالفات رخص المركبات، وسوف يطلب منك الموقع اختيار نوع الرخصة إذا كانت أرقام وحروف أم أرقام فقط، وتقوم بإدخال نوع رخصتك والضغط على إجمالي المخالفات، وبمجرد الضغط على إجمالي المخالفات سوف تظهر لك النتيجة.

وإذا أردت الدفع يمكن الضغط على زر رجوع واختيار أيقونة الدفع، وإذا أردت تقديم تظلم على المخالفة المدرجة على الموقع يمكنك الضغط على رجوع واختيار أيقونة التظلمات.