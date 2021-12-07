رسالة محبة من إعلام الأزهر لذوي القدرات الخاصة: بنكمل بعض

أعربت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر، عن بالغ تقديرها لذوي الهمم، في فيديو بثته لعدد من الطلاب المصريين والوافدين، وهم يوجهون رسالة دعم ومحبة لأشقاءهم من ذوي القدرات الخاصة، أكّدوا فيها أنَّ «الإعاقة الحقيقية هي الاستسلام، وأنه لا إعاقة مع إرادة، وأن الاختلاف هو التميز».

وجاء في مقطع الفيديو: «مهما تكن احتياجات الفرد فهو مميز بقدراته، فإذا قال لك أحدهم: لن تستطيع، فقل: له لا بأس أن تؤمن بي فأنا أؤمن بي، ودع روحك تصعد بك لعنان السماء واجعلها شعاع أمل في حياتك، فأنت لست عبئا وكلنا نكمل بعض».

طلاب إعلام الأزهر تدعم ذوي الهمم

شارك في الفيديو الذي أنتجته وحدة الاتصال بإعلام الأزهر طلاب من مصر، واليمن، ومالي، وفلسطين، والنيجر «نذير إسفو، خليل عبدالرحمن، عبدالخالق سيدهم، السيد خليفة، سامح مهنا، محمد أحمد، يوسف نفادي، هشام عبدالموجود، مصطفى أبوعامر، فرج عبدالكريم، هشام ضياء».

وتحرص وحدة الاتصال إعلام الأزهر، على بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور رضا أمين عميد الكلية، والدكتور عبدالراضي حمدي وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد الدكاترة جمال أبو جبل، ورامي دويدار، وإخراج الدكتور مهند السادات.

دعم جامعة الأزهر لذوي الهمم

ويأتي هذا الفيديو دعمًا لتوجهات جامعة الأزهر والدولة المصرية في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ويتزامن مع حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف التي تمثلت في قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج الاعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم والإسهامات في إبراز الجمهورية الجديدة.

كما يأتي الفيديو تزامنًا مع توجهات الدولة التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين باليات ومهارات وأسس الطريق الحديثة في التواصل مع ذوي الهمم لتحقيق التوفيق بمختلف المجالات الدراسية والعملية، وتضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة، بكافة المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوي الهمم، وتوفير كل الهيئات الشبابية والرياضية برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية، والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم في مختلف قطاعات التشغيل يفتح لهم آفاق المستقبل.