إعلان الفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. أسماء وصور

أجريت صباح اليوم الاثنين، التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده «بنين»، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك ببيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

مسابقة القرآن الكريم

وأسفرت التصفيات عن فوز الطلاب الآتي أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الثانوية في مسابقة حفظ القرآن وتجويده:

حصل على المركز الأول: الطالب عبد الرحمن مهدي خليل، من محافظة المنوفية.

والمركز الثاني: الطالب محمد وليد سمير، من محافظة الجيزة.

بينما حصل على المركز الثالث: الطالب عبد الرحمن علاء محمد، من محافظة سوهاج.

في حين حصل على المركز الرابع: الطالب إسلام سامح عبد المجيد، من محافظة الإسكندرية.

وحصل على المركز الخامس: الطالب بلال محمد السيد محافظة، من محافظة كفر الشيخ.

النتائج النهائية للمرحلة الإعدادية

وأسفرت النتائج النهائية للمرحلة الإعدادية، عن فوز الطلاب الآتي أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى:

جاء في المركز الأول: الطالب محمد سلامة محمد عبد الزين، من محافظة البحيرة.

وحصل على المركز الثاني: الطالب محمد رضا أبو الفتوح، من محافظة المنيا.

بينما حصل على المركز الثالث: الطالب أدم عثمان رمضان، من محافظة الشرقية.

وحصل على المركز الرابع: الطالب إلياس أحمد جمال، من محافظة الإسكندرية.

وحصل على المركز الخامس: الطالب أحمد محمد مصطفى حجر، من محافظة الغربية.

نتائج المراكز الخمسة الأولى للمرحلة الابتدائية

وأسفرت نتائج التصفيات عن فوز الطلاب الآتي أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الابتدائية:

حصل على المركز الأول: الطالب عبدالرحمن أسمر إبراهيم، من محافظة البحيرة.

وحصل على المركز الثاني: الطالب منذر علاء صابر، من محافظة القاهرة.

وحصل على المركز الثالث: الطالب محمد عيد على خليفة، من محافظة الفيوم.

بينما حصل على المركز الرابع: الطالب عمار محمد إسماعيل، من محافظة الجيزة.

في حين حصل على المركز الخامس: الطالب محمد جمال صلاح، محافظة كفر الشيخ.

الأزهر الشريف

وقال بيان للأزهر: يأتي ذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على رعاية حفظة كتاب الله، وإعلاء روح المنافسة والتميز والتفوق لدى طلاب الأزهر الشريف، ويشارك في المسابقة «27» منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية تضم «162» طالبًا وطالبة من المراحل المختلفة، ويتم منح الطلاب الأوائل -وهم «30» طالبًا وطالبة- جوائز وشهادات تقدير.

وبعد الإعلان عن أسماء الطلاب الفائزين اليوم، سيتم إجراء التصفيات التمهيدية للفتيات يوم 8 ديسمبر، على أن يجري إجراء التصفيات النهائية يوم 9 ديسمبر.