نظام جديد للعمل في الإمارات.. إجازة يومين ونصف وموعد ثابت لصلاة الجمعة

نظام جديد للعمل في الإمارات اعتمدته الحكومة اليوم الثلاثاء، للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، نصّ على أن يكون الدوام 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، وإعطاء الموظفين إجازة يومين ونصف، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا، ويُطبّق القرار ابتداءً من 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

نظام جديد للعمل في الإمارات وإجازة يومين ونصف بداية من يناير

وذكرت الحكومة الإماراتية، بشأن نظام جديد للعمل في الإمارات، أنّ القرار سيُطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الثالثة والنصف بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس، بمعدل عمل 8 ساعات يوميا، أما يوم الجمعة فيبدأ العمل من السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرا، ليكون عدد ساعات العمل 4 ساعات ونصف وإجازة يومين ونصف، وسيتم الإعلان لاحقا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية بالدولة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ساعات عمل مرنة بعد تطبيق النظام الجديد

وبموجب النظام الجديد للعمل في الإمارات، تصبح الإجازة يومين ونصف اليوم، متضمّنا إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وتزامن مع الإعلان عن القرار، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة الواحدة والربع ظهرا على مستوى الدولة طوال العام، وفيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي، يعمل نظام العمل الأسبوعي الجديد على تعزيز موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث يسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعززموقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي.