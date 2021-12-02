اتفاقية تعاون مع مركز «الإمارات للتجارة» لتسويق منتجات الإنتاج الحربي

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة، بحضور نبيه النهدي مدير مركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة، وذلك خلال اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، المقام خلال الفترة 29 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة.

ووقع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة.

شراكات مثمرة في مختلف المجالات

وأعرب المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وأثنى على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض «EDEX 2021» الذي يعد فرصة واعدة لعقد شراكات مثمرة في مختلف المجالات، كما يمثل منصة مهمة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تعد من أهم الأذرع الصناعية بمصر في المجالين العسكري والمدني.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقوم مركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة بتسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربي في السوق العربية والأفريقية، وتتضمن الإتفاقية أيضاً إمكانية قيام الجانب المصري بتقديم خدمات ما بعد البيع من دعم فني وصيانة، وتوفير قطع غيار وتدريب لعملاء المركز الإماراتي بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأضاف «مرسي»، أن هذا التوقيع يأتي في ضوء العلاقات الراسخة الممتدة بين مصر والإمارات، والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين، وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية والإمكانات الهائلة المتوفرة لدى الطرفين.

تعاون في مختلف مجالات التصنيع

من جانبه، أكد وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة، أن العلاقات التعاونية المثمرة بين مصر والإمارات تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم خطط الدولة المصرية للتطوير عبر مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض «EDEX 2021».

وأعرب «الفلاحي» عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع «الإنتاج الحربي» يهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانات المتوفرة لدى الطرفين، لافتاً إلى أن مركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة لديه قدرات تسويقية متميزة ستساهم في تحقيق أهداف توقيع هذه الاتفاقية المشتركة للدعاية والتسويق لمنتجات الإنتاج الحربي بالمنطقة العربية والأفريقية.