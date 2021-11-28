بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أعمل حارس عقار لإحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر، ورغم أن صاحب الفيلا منحنى مقر إقامة أنا وزوجتى وابنتى الوحيدة، فإن المكان غير مضمون، فضلاً عن أنه فى بدروم الفيلا، أى غير صحى وغير آدمى، وفى أى وقت يمكن لصاحب المنزل الاستغناء عنى وأجد نفسى وأسرتى فى الشارع بلا مسكن يؤوينا، ومع انخفاض دخلى الذى لا يتجاوز 500 جنيه كل شهر، أجد من الصعوبة الشديدة استئجار شقة لى ولأسرتى، تؤمّن لنا عيشاً كريماً بعيداً عن مكان عملى، لذلك أناشد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين»، ضم الحالات القاسية والأوْلَى بالرعاية.

على أحمد خلف - 6 أكتوبر - الجيزة

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