ارتفاع ضحايا بركان «سيميرو» فى إندونيسيا لـ34 قتيلا و17 مفقودا (فيديو)

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا، وفقدان 17 آخرين بعد استمرار ثوران بركان سيميرو في إقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا مطلع الأسبوع، وثار البركان سيميرو، حيث ألحق دمارًا بعدة قرى، وغطّاها بطبقة سميكة من الرماد، وفقا لوكالة إدارة الكوارث.

بركان «سيميرو» يدمر عدة قرى ويغطيها بالرماد

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، إنَّ الحصيلة الأخيرة التي حصلت عليها البلاد هي مقتل 34 شخصًا وفقدان 17 آخرين، مضيفًا أنَّ البركان دمّر أكثر من 10 قرى وغطّاها بطبقة سميكة من الرماد، بحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

تضرر 3 آلاف منزل و38 مدرسة بسبب الحمم البركانية

وأشار المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، إلى أنَّ رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 27 قرويا لا يزالون في عداد المفقودين، فيما تضرر ما يقرب من 3 آلاف منزل و38 مدرسة بسبب الحمم البركانية.

يحدث الأن :



لحظة ثوران بركان جبل سيميرو الإندونيسي ليطلق رمادًا على ارتفاع 40 ألف قدم في السماء مع فرار السكان وهروبهمpic.twitter.com/I9MYBN6hNg — Screen Mix (@ScreenMix) December 4, 2021

تعهدات الرئيس الأندونيسي بشأن أضرار ثوران بركان «سيميرو»

وفى السياق ذاته، زار الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم، المناطق التي دمرها ثوران بركان «سيميرو»، الذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا تاركا آلاف المواطنين بلا مأوى، متعهدًا بإعادة بناء البنية التحتية، إضافة إلى الجسر الرئيسي الذي يربط «لوماجانج» بالمدن الأخرى، ونقل أكثر من 2 ألف منزل من مناطق الخطر.

مشاهد جديدة من ثوران بركان سيميرو القاتل في إندونيسيا pic.twitter.com/Lfwj8hZSv9 — RTARABIC (@RTarabic) December 5, 2021

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ، سحب الدخان والرماد وهي تغطى القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، حيث تدفق الحمم البركانية والغازات الحارقة لمسافة تصل إلى 11 كيلومترًا أسفل منحدرات جبل «سيميرو» في ثوران مفاجئ السبت الماضي، بسبب هطول أمطار غزيرة.

تعويضات للمتضررين جراء ثوران بركان «سيميرو»

وأعلن مسؤولون في وقت سابق، إنَّ سكان القرى الأكثر تضررًا سيتمّ نقلهم في غضون 6 أشهر، كما من المقرر أن تحصل كل أسرة على منزل جديد بتعويض قدره 34.50 دولار شهري.

ويقع بركان «سيميرو» عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، وهو واحد من بين ما يقرب من 130 بركانًا نشطًا في إندونيسيا.