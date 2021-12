ضحايا بركان إندونيسيا..27 مفقودا ومقتل وإصابة 71 آخرين

انتشلت فرق الإنقاذ فى إندونيسيا جثة مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا، اليوم الإثنين، وساعدهم في معاودة البحث عن الجثة تحسن الأحوال الجوية.

كانت أعلى قمة بركانية في جزيرة جاوة الإندونيسية، ثارت وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بسبب الغازات الحارقة والرماد، بينما ما زال 27 آخرين في عداد المفقودين.

ونفث «جبل سيميرو»، الواقع بمنطقة «لوماجانغ»، في جزيرة جاوة الشرقية أعمدة كثيفة من الرماد بلغ طولها 12 ألف متر بعد أن ثار البركان بشكل مفاجئ يوم السبت، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وغطت القرى والبلدات المجاورة أطنان من الحطام البركاني.

وتسببت الغازات الملتهبة بجوانب الجبل في احتراق قرى بأكملها وقتلت من كانوا في طريقها، وصرح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والتخفيف منها «عبد المهاري»، أن 56 شخصا دخلوا المستشفيات ومعظمهم يعاني من الحروق، ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن 27 آخرين في عداد المفقودين، لافتا إلى احترق نحو 3000 منزل و38 مدرسة.

BREAKING: Indonesia's Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts - Factal

