ضحايا بركان إندونيسيا..27 مفقودا ومقتل وإصابة 71 آخرين

انتشلت فرق الإنقاذ فى إندونيسيا جثة مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا، اليوم الإثنين، وساعدهم في معاودة البحث عن الجثة تحسن الأحوال الجوية.

كانت أعلى قمة بركانية في جزيرة جاوة الإندونيسية، ثارت وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بسبب الغازات الحارقة والرماد، بينما ما زال 27 آخرين في عداد المفقودين.

ونفث «جبل سيميرو»، الواقع بمنطقة «لوماجانغ»، في جزيرة جاوة الشرقية أعمدة كثيفة من الرماد بلغ طولها 12 ألف متر بعد أن ثار البركان بشكل مفاجئ يوم السبت، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وغطت القرى والبلدات المجاورة أطنان من الحطام البركاني.

مقتل 15 وإصابة 56 شخصا في بركان ثائر بإندونيسيا

وتسببت الغازات الملتهبة بجوانب الجبل في احتراق قرى بأكملها وقتلت من كانوا في طريقها، وصرح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والتخفيف منها «عبد المهاري»، أن 56 شخصا دخلوا المستشفيات ومعظمهم يعاني من الحروق، ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن 27 آخرين في عداد المفقودين، لافتا إلى احترق نحو 3000 منزل و38 مدرسة.

BREAKING: Indonesia's Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts - Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT — Breaking News Alerts (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

وعثرت قوات الإنقاذ على جثة صبي يبلغ من العمر 13 عاما في قرية سومبرولوه، الأكثر تضررا من البركان حيث دفنت منازلها واختفت السيارات نتيجة للثوران البركاني، وشوهدت الأسقف المحطمة وجثث الإبل النافقة والكراسي المدمرة وهي مغطاة بالرماد بينما غطى السواد معالم المكان.

فرق الإنقاذ تبحث عن 27 مفقودا

وعلقت جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين مؤقتا مساء الأحد، خوفا من انبعاث المزيد من الرماد الملتهب والركام البركاني نتيجة هطول المزيد من الأمطار وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأدى ثوران بركان هذا الجبل البالغ ارتفاعه 3676 مترا إلى تخفيف الضغط الذي تكون تحت قبة الحمم في فوهة البركان، لكن الخبراء حذروا من أن القبة قد تنهار متسببة في تدفق كمية كبيرة من الغازات الملتهبة والركام البركاني المحتبس تحتها.