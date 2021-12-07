عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار عنيف بالبصرة في العراق

شهدت محافظة البصري جنوبي العراق، انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، وأفاد الموقع بأنّ الانفجار وقع بواسطة دراجة نارية مفخخة في منطقة البصرة القديمة، وخلّف عددا من القتلى والجرحى.

ونقل الموقع عن شهود عيان، قولهم إنّ الانفجار خلّف 7 قتلى وجرحى، وذكرت تقارير إعلامية أنّ 7 أشخاص على الأقل قضوا في الانفجار، ولم يصدر حتى اللحظة بيان عن السلطات العراقية بشأن الحادث.

وأظهرت صور جرى تداولها، النيران وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى، قرب أحد الجسور في البصرة، وتعتبر محافظة البصرة هادئة، حيث لم تشهد هجمات إرهابية منذ سنوات طويلة.