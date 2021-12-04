التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجار في مدينة نطنز النووية: تدريب جوي

ذكر التلفزيون الرسمي بإيران، أن السبب وراء سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة يرجع إلى أن الدفاعات الجوية أطلقت صاروخا في إطار تدريب، اليوم السبت، فوق مدينة نطنز التي تقع في وسط البلاد وتضم منشآت نووية.

دوي انفجار ضخم في سماء نطنز

وكان سكان محليون في إيران أفادوا بأنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في العاصمة طهران، وقال التلفزيون إن وحدات الدفاع الجوي أطلقت الصاروخ لاختبار قوة رد سريع تعمل فوق نطنز، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

الجيش الإيراني: ليس هناك ما يدعو للقلق

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني، شاهين تقي خاني، في تصريحات للتلفزيون الإيراني: «مثل هذه التدريبات تُنفذ في بيئة آمنة تماما، وليس هناك ما يدعو للقلق».

فيما ذكرت وكالات أنباء إيرانية في وقت سابق، أن انفجارا ضخما وقع في الجو فوق نطنز، مضيفة أنه لم يرد تفسير رسمي لذلك.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية قول مراسلها في بدرود القريبة إن دوي انفجار سمع أعقبه وميض قوي في السماء. وردت مصادر حكومية بإيران، إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وكانت منشأة نطنز تعرضت لعدة هجمات، وتعد من أهم المنشآت النووية، التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وقد كان آخر هجوم تعرضت له هذه المنشأة النووية في أبريل الماضي، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وفي أبريل، اتهمت إيران إسرائيل بالقيام بعمل تخريبي في موقع نطنز النووي الرئيسي وتعهدت بالرد على الهجوم الذي يبدو أنه الحلقة الأخيرة إلى الآن في حرب غير معلنة جارية منذ وقت طويل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي، «الموساد»، نفذ عملية تخريب ناجحة في مجمع نطنز النووي تحت الأرض وإنها يمكن أن تكون تسببت في تأخير تخصيب اليورانيوم في المجمع شهورا، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق حينها رسميا على ما حدث.

وعارضت إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى الذي استهدف فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.