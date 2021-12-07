رئيس التجارة الداخلية بالمستوردين يتبرع بعدادات مياه لذوي الهمم

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص علاقة شراكة تكاملية تبادلية ذات طابع تنموي، ومن منطلق حرص القطاع الخاص في المشاركة المجتمعية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعيما لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم مؤتمر «قادرون باختلاف»، تم التبرع حتى يوم 15 ديسمبر الجاري بعداد مياه ¾ بوصة لذوي الاحتياجات الخاصة المشتركين بالإسكان الاجتماعي بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التبرع مساهمة لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين لذوي الاحتياجات الخاصة، وواجب وطني يشرفنا المشاركة والمساهمة فيه تماشيا مع توجيهات رئاسة الجمهورية.

دعم غير مسبوق من الرئيس السيسي للقطاع الخاص

وأوضح «بشاي»، أن المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص واجب أصيل للشركات ورجال الأعمال، خاصة أن هناك دعمًا غير مسبوق ومطالبات متكررة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة التركيز على إقرار السياسات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص باعتباره القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الحر الذي تتبناه الدولة، وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص التزام أخلاقي من خلال المشاركة الجادة في تحقيق أهداف المجتمع.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية، إلى أن ما تحقق لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس السيسي يعتبر إنجازا حقيقيا، وأن حرص الرئيس على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويًا تحت عنوان «قادرون باختلاف» لدعمهم وتشجيعهم ودمجهم داخل المجتمع، يستحق التحية والتقدير.

الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وشهدت السنوات الماضية من عهده توفير أشكال الرعاية والدعم لهم في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وتوفير حياة كريمة تليق بهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ووصف «بشاي»، خطاب الرئيس السيسي في حفل «قادرون باختلاف» مع ذوي الهمم بأنه حديث من القلب من أب لكل المصريين يتحمل المسئولية بكل صدق وأمانة، وأن خطوة إصدار البطاقات والشهادات الرسمية بطريقة برايل لخدمة المكفوفين لمساواتهم بذويهم من المواطنين العاديين والعمل على تسهيل مشاركتهم في جميع مناحي الحياة.