خطوات ومزايا استخدام التطبيق الإلكتروني «هدهد» المساعد الذكي للفلاح

‏أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإطلاق التجريبي لـ التطبيق الإلكتروني «هدهد»، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني «هدهد»

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنّه يمكن تحميل التطبيق الإلكتروني «هدهد» للهواتف التي تعمل بنظامي التشعيل أندرويد أو IOS.

وبعد إتمام عملية التحميل، يتطلب منك تسجيل مستخدم جديد على التطبيق حتى تستطيع الاستفادة من خدماته، وذلك عن طريق إدخال الاسم ورقم الهاتف المحمول، بعد ذلك تستقبل رسالة نصية مكونة من 6 أرقام على رقم الهاتف الذي تم إدخاله لتفعيل الحساب.

بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، تظهر لك الصفحة الرئيسية للتطبيق والتي تحتوي على 3 أيقونات هي: «الأسئلة الشائعة، والأسعار، وخدمة الشات الذكي».

مزايا استخدام تطبيق «هدهد»

فمن خلال الضغط على الأسئلة الشائعة، تظهر لك بعض الأسئلة الهامة التي تهم المزارعين مثل أفضل ميعاد لزراعة القمح ومراحل زراعته، كما يعرض الطقس أحوال الطقس الموسمية والأوقات المناسبة لكل محصول.

وعند الضغط على أيقونة المحادثة، يفتح لك نافذة دردشة للمساعد «هدهد» تدعم خدمة الرد الآلي.

فيما تحتوي أيقونة الأسعار على آخر أسعار الخضروات والمحاصيل بسوق العبور وسوق أكتوبر.

المساعد الذكي للفلاح المصري «هدهد» هو تطبيق للهاتف المحمول قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الدردشة (النصية أو الصوتية) بهدف خلق قناة اتصال تفاعلية بين وزارة الزراعة والمزارعين من جهة وبين المزارعين المتباعدين جغرافيًا من جهة أخرى، وذلك لتوفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع عدة تهم المزارعين، والتوجيه السليم لما يواجه من مشكلات بشكل مباشر ولحظي وتقديم الدعم الفني بشكل استباقي.