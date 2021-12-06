وزير الاتصالات يكشف تفاصيل تطبيق هدهد: يساعد الفلاح على مكافحة الآفات

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، على الإطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية، ومنها مشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد»، موضحًا أن الهدهد من الطيور صديقة الفلاح، ومن خلال هذه المنظومة، تساعد الدولة الفلاح على تطوير زراعته لمقاومة الآفات والأمراض، لافتًا إلى أن المنظومة عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة.

آلية عمل تطبيق هدهد

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «فور رصد أي إصابة في المحصول أو مشهد غير طبيعي يتم تصويره بالمحمول، وإرسال الصورة للمنظومة، ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم التعرف على الآفة، والتواصل مع الفلاح بشكل مستمر ودوري».

إدخال عدد ضخم من صور الآفات الزراعية

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الفلاح يمكنه إرسال الصورة عبر تطبيق هدهد، متابعا: «أدخلنا عددًا ضخمًا من الصور الخاصة بالآفات الزراعية وبدأنا بمجموعة من المحاصيل وتخزين الآفات التي قد تصيبها لكي نساعد المزارعين في التعرف على الإصابة، ثم إرسال طرق علاج الآفات والإصابات للفلاحين».

وأوضح أن الوزارة تعمل على شرح مزايا المنظومة من خلال وسائل ومنصات الإعلام، وهناك محور آخر، وهو التواجد في الجمعيات الزراعية، وتم التنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق هذا الأمر، وتعليق منشورات للترويج لهذه المنظومة وإرشاد الفلاحين بشأن الطريقة المثلى للاستفادة منها.