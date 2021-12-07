الزراعة تطلق دفعة «أبلكيشن» لمساعدة الفلاح أبرزها «هدهد»

قال الدكتور أحمد طوبار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أطلقت عددا من الخدمات والتطبيقات، أحدها «هدهد» الذي يعتبر مساعد ذكي للمواطن ويستهدف المزارعين، بسطاء ومثقفين.

التطبيق يتميز بسهولة شديدة ويمكن تحميله بواسطة أندرويد أو IOS

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن التطبيق يتميز بسهولة شديدة ويمكن تحميله بنظامي التشغيل أندرويد أو IOS، لافتًا إلى أن التطبيق يساعد الفلاح في أمور عدة منها قراءة الرسائل وهو ما يعد دعما كبيرًا للفلاحين الذين لا يجيدون القراءة.

هذا التطبيق يحتوي على مرشد أصيل يشرح للمستخدم كيفية تحميله وفوائده

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن هذا التطبيق يحتوي على مرشد أصيل يشرح للمستخدم كيفية تحميله والفوائد التي تعود عليه من استخدامه، لافتًا إلى أنه يدعم الفلاح في جميع مراحل موسم الزراعة، حيث يمنحه إرشادات في البداية بأنواع الشتلات وأفضل فترات الانبات والزراعة في كل أنواع المحاصيل، وفي حالة وجود أي مشكلة يتم التواصل مع الوزارة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الوزارة توجه الشكاوى لخبرائها لإجراء عمليات التحليل والرد على الفلاح

وأشار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة توجه الشكاوى لخبرائها لإجراء عمليات التحليل والرد على الفلاح، مردفًا أنه جرى إضافة خاصية الرد الصوتي لتلاشي أي أزمة في الكتابة.

المزارع المصري ذكي جدًا ويمكنه التعامل مع التطبيق

وأوضح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المزارع المصري ذكي جدًا ويمكنه التعامل مع التطبيق، وإذا كان لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا فإن ذويه قد يقدمون له المساعدة اللازمة وعندما يستخدمه مرة واحدة لن يكون في حاجة إلى أي مساعدة.