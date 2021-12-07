حكومة ألمانية جديدة بقيادة شولتس بعد اتفاق حزبي

وقّع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم، اليوم، وذلك قبل يوم واحد من تولي شولتس منصب المستشارية.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إنَّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الشهر الماضي بين الأحزاب الثلاثة نال دعمًا قويًا خلال الأيام الأخيرة من أعضاء الأحزاب الثلاثة، ومهد ذلك الطريق لانتخاب شولتس، غدًا الأربعاء في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف بأغلبية قوية.

وتابعت الوكالة، أنَّ اتفاقية الائتلاف يبلغ عدد صفحاتها 177 صفحة وتحمل عنوان «شراكة نحو مزيد من التقدم»، وهو الموضوع الذي طرحه قادة الحكومة القادمة في حفل توقيع الاتفاق في متحف فيوتشريم في برلين.

وتشكّل الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ أولوية قصوى للحكومة الجديدة، ولا سيما حزب الخضر، ويأتي ضمن الأولويات الأخرى تحديث أكبر اقتصاد في أوروبا وإدخال سياسات اجتماعية أكثر ليبرالية، لكن المهمة الأولى، التي ستضطلع بها الحكومة تتمثل في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا شبه القياسية في ألمانيا.

من جهته، قال كريستيان ليندنر، وزير المالية القادم وزعيم الحزب الديمقراطي الحر: «قلنا إننا نريد شراكة نحو مزيد من التقدم، ومن هذا الأسبوع فصاعدًا نريد العمل على إحراز تقدم، نعلم يقينا أننا نواجه تحديات كبيرة».

ووصفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية شولتس، بأنّه تجسيد للعمل الممل، على حد تعبيرها، حيث لا تتوفر لديه سيرة ذاتية مميز، رغم أنَّه شغل عدة مناصب وزارية مرات متعددة، كما كان رئيسًا لبلدية هامبورج، ثاني أكبر مدن ألمانيا.

ووصفت إحدى الصحف الألمانية، أنَّ شولتس يحاول تقليد المستشارة المنتهية ولايتها إنجيلا ميركل، حتى في طريقة الكلمات والإيماءات، وأنَّه نسخة تشبه أنجيلا ميركل، وذلك على سبيل السخرية، حيث أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، لم يكن من المتوقع أن يحقق أي شيء لكنه تمكن ليس من الفوز في الانتخابات التشريعية وتشكيل ائتلاف حكومي.