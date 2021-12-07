تحالف استثماري جديد يدخل السوق المصري لأول مرة لتطوير مجمع التحرير

يعد مجمع التحرير أحد أهم الأصول التي تمتلكها مصر ومن ضمن أشهر المباني فيها، والذي تسعى الدولة في الوقت الحالي لاستغلاله بعد أن انتقل إلى صندوق مصر السيادي، حيث يتم إجراء دراسة لاستغلال المجمع أفضل استغلال له من خلال التواصل مع عدد من الشركات الاستشارية.

وبحسب وزارة التخطيط، فإنه يتم العمل في الوقت الحالي على تحويل مجمع التحرير إلى مكان متعدد الاستخدامات يشمل جزءا فندقيا، وآخر إداري وتجاري بعد تطويره، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى.

دراسات على الكثافة المرورية بالتحرير

ووضعت الدولة وفق البيانات الرسمية مجموعة من الشروط والمعايير أُخذت في الاعتبار بشأن الشركات المتقدمة لتطوير المبنى مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وتوفير ساحات الانتظار اللازمة للسيارات وغيرها لتحقيق الهدف من تطوير المجمع.

وشكلت الدولة لجنة ضمت وزراء السياحة والآثار والإسكان، لوضع المعايير المبدئية وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أفضل استخدامات لمبنى مجمع التحرير.

3.5 مليار جنيه لتطوير مجمع التحرير

وسيتم تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير من خلال ضخ استثمارات بحوالي 3.5 مليار جنيه (ثلاثة مليارات وخمس مائة مليون جنيه) في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبنى.

تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة

وحول التحالف الفائز بعملية تطوير المجمع، قالت الوزارة إن صندوق مصر السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعات «جلوبال فينتشرز» و«أوكسفورد كابيتال» و«العتيبة للاستثمار»، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.

الموقع الحكومي الأكثر شهر في القاهرة

وهناك أهمية كبيرة لتطوير مجمع التحرير تأتي لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن، تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي - تجاري - إداري – ثقافي)، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التي تقوم بها الدولة في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.