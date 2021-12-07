السيسي يفي بوعده: «بسملة» القادرة باختلاف تركب طائرة عسكرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمّ تنظيم زيارة لعدد من أبناء «قادرون باختلاف» إلى قاعدة ألماظة الجوية، وإجراء رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى، وزيارة متحف القوات الجوية.

وظهرت خلال الفيديو، الطفلة «بسملة»، التي صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها على ركوب طيارة ثنائية مع أحد الطيارين، وخروج صورها للرأي العام.