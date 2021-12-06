دنيا سمير غانم تكشف كواليس تدريبها على لغة الإشارة قبل مشاركتها في «قادرون باختلاف»

شاركت الفنانة دنيا سميرغانم، جمهورها مقطع فيديو من كواليس تدريبها على الحديث بلغة الإشارة، قبل مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف» بالأمس، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، في أول عودة فنية لها بعد وفاة والديها، إذ قدمت أغنية بعنوان «بلادي اسلمي» باستخدام لغة الإشارة لوصف كلمات الأغنية، وذلك برفقة مجموعة من الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

دنيا سمير غانم توجه الشكر لـ مادونا

وكتبت دنيا سمير غانم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «شكرا مادونا إحدي بطلات قادرون باختلاف هي اللي علمتني لغة الإشارة علي أغنية بلادي اسلمي».

الرئيس لـ دنيا سمير غانم: أشكرك على مساهمتك في «احتفالية قادرون»

وجه عدد من الفنانين الدعم للفنانة دنيا سمير غانم في أول ظهورها، إذ علقت الفنانة روجينا قائلة: «ربنا يحفطك ويسعدك أحلى طلة.. وأحلى حضور برافوا عليكي يا دنيا وغيرها من التعليقات».

ظهور دنيا أحدث تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن قام الرئيس السيسي بتوجيه رسالة لها، وقال فيها: «مش عاوز أعزيكي ولا حاجة، ولكن ده قدر الله فينا، وأشكرك على مساهمتك في احتفالية قادرون باختلاف ده كنزنا، لترد دنيا سمير غانم: أنا بشكر حضرتك يا فندم على تقديرك لمشوار والدي وإطلاق اسمه على أحد الكباري».