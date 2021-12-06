بطلة رفع أثقال قصار القامة: حضور الرئيس «قادرون باختلاف» منحنا ثقة كبيرة

قالت إيناس الجبالي، بطلة رفع أثقال في بطولة قصار القامة، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية «قادرون باختلاف»، أمس الأحد، منحهم ثقة كبيرة في قدرتهم على تغيير نظرة المجتمع لهم، موضحةً أنها كانت أول فرد من قصارى القامة يحضر الاحتفالية.

الجبالي: مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب اختارني للمشاركة في الاحتفالية

وأضافت بطلة رفع أثقال في بطولة قصار القامة خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة اختارها للمشاركة في الاحتفالية بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في مسابقة الحلم المصري.

وتابعت بطلة رفع أثقال في بطولة قصار القامة، أنها عانت من التنمر في مرحلة الطفولة، لكنها قررت أن تحوله إلى طاقة إيجابية لتحقيق البطولات: «مدرسة قالت لي العصاية أطول منك قدام زملائي، وده كان أصعب حاجة تعرض لها، ومن اليوم ده قلت لبابا إني مش عاوزة أروح المدرسة تاني، لكنه قالي أنتي اللي تخلي الناس تفتخر بيكِي وتخلي الناس تسخر منك».

الجبالي: بقول للمدرسة شكرًا جدًا بعد اللي وصلت له

وواصلت بطلة رفع أثقال في بطولة قصار القامة «بقول للمدرسة شكرًا جدًا بعد اللي وصلت له، وأنا بقيت بطلة مصر في رفع الأثقال وبطلة الجامعات وبطلة كأس مصر، وهدفي تحطيم الرقم الدولي، وقلت للرئيس إني فرحانة ومبسوطة أوي إني شفتك، فرد وقالي أنا مبسوط إنه معاكم، وهو إنسان جدًا».

وأكدت بطلة رفع أثقال في بطولة قصار القامة «كل الناس كانت مبسوطة بيه، بابا وماما وأهلي وصحابي، وحسيت باختلاف في النظرة ليّه بسبب المشاركة في الاحتفالية».