عبد الرحمن عرام بعد مشاركته في «قادرون باختلاف»: أمي زودت ثقتي بنفسي

قدم عبدالرحمن عرام، شاب من ذوي الهمم الذين حضروا احتفالية «قادرون باختلاف»، فقرةً من حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر.

وتحدث عبدالرحمن عرام عن دور والدته في حياته، قائلا: «هي بقت كل حياتي، ومش بس كدا.. بقت تقول ابني مفيهوش مشكلة إبني قدرت أعالجه وقدرت أظهر بيه قدام الناس، وكانت بتقوي ثقتي في نفسي».

عبد الرحمن يحاور الشاذلي عن أبرز شخصية لفتت انتباهه في احتفالية «قادرون باختلاف»

وأجرى «عرام» الحوار، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ووجه لهما بعض الأسئلة، وسأل الشاذلي عن أكثر شخصية تأثر بها في احتفالية الأمس، وكانت إجابته: «سما رامي أكثر شخصية أثرت فيّ، حيث تعرضت للتنمر ورفضت أن تستكين وقدمت بلاغا ضد المتنمر حتى يكون عبرة لأي شخص».

أما جومانا ماهر، فقالت: «أكثر شخصية تأثرت بها كانت والدتك، فأنا أرى أن ذوي الهمم أبطالا حقيقيين، أنتم أيضًا أبطال، وعندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي والدتك على المسرح وكرّمها ووجه الشكر لها تأثرت كثيرًا، كما تأثرت بك عندما تحدثت عن فقدانك والدك، لكن بعد اهتمام الرئيس السيسي شعرت بأن لديك أكثر من أب يدعمك».

عبد الرحمن لمذيعي صباح الخير هل عندكم تجارب شخصية مع أحد من أصحاب الهمم؟

وسأل عرام الشاذلي وجومانا عما إذا تعاملا من قبل مع أحد ذوي الهمم عن قرب، ليرد الشاذلي قائلًا: «معنديش تجربة بشكل شخصي، لكن من خلال منصات التواصل الاجتماعي عرفت الكثير منهم، وأتابع مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وأشعر أن هناك شيئًا مختلفًا فيهم».

أما جومانا ماهر، فقالت إنها صديقة والدتها لديها ولدين، الأول من متلازمة داون والآخر وهو الأكبر معاف ومتزوج، والحقيقة أن من يخدمها الآن هو ابنها من متلازمة داون.