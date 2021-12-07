وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدفن الصحي بمركز بدر في البحيرة

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، المدفن الصحى الآمن بمركز بدر ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 35 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات «التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية»، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

ووفقا لبيان صحفي، قال «شعراوي»، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات، قامت بتسليم المدفن للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المرحلتين الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020)- (2020/2021)-(2021/2022) .

مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات، تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة في مختلف محافظات الجمهورية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المدفن الصحي على مساحة 10 أفدنة من ضمن 60 فدانا تم تخصيصها للتوسعات المستقبلية والتي سوف تشمل مصنع تدوير مخلفات وبعض خلايا الدفن، لافتا إلى أن المدفن الجديد عبارة عن خلية دفن صحي تصل السعة الاستيعابية لها إلى 350 ألف طن مخلفات، وكذا بحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

المدفن يضم العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل

وأوضح أن المدفن يضم العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، وتابع الوزير: «يوجد بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط ويحيط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة».

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات طبقاً للتوقيات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بتحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن.

2 محطة وسيطة ثابتة بدمنهور وكفر الدوار بتكلفة 50 مليون جنيه

ونوه «شعراوي»، إلى أن الفترة الماضية شهدت تسليم محافظة البحيرة 2 محطة وسيطة ثابتة بدمنهور وكفر الدوار بتكلفة 50 مليون جنيه تضم عدد 10 سيارة مرسيدس مجهزة بهوك وعدد 10 حاويات سعة 24م3 بالإضافة إلى عدد 2 لودر وعدد 2 مغسلة للسيارات، لافتاً إلي أنه من المخطط إنشاء عدد 2 مدفن صحي بالمحافظة ضمن المرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة للعام المالي الحالي 2021/2022 بتكلفة 70 مليون جنيه .