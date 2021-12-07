تعديلات جديدة على إخفاء رسائل واتساب تلقائيا.. المحادثة لن تحفظ

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن إضافة المزيد من التحكّم والخصوصية، مع التفعيل التلقائي لخاصية الرسائل ذاتية الاختفاء ومُدد الإخفاء المتعددة وفق ما أعلنه تطبيق واتساب.

وأضاف التطبيق عبر موقعه الإلكتروني، أن التطبيق يسعى لضمان خصوصية التواصل بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومع تحوّل محادثاتنا من العالم الواقعي إلى الرقمي، تم إدراك أنه ما من شكل للتواصل أفضل من الجلوس وحدك مع صديق أو قريب وجهًا لوجه وتبادل أفكاركما بثقة تامة حيث تضمنان تمامًا خصوصية محادثتكما الحالية وحرية التحدث بصدق عن كل شيء بما فيه نقاط ضعفكما، وهذا لتأكدكما من أنه لا يتم تسجيل هذه المحادثة أو تخزينها في مكان ما للأبد.

منح المستخدم الشعور بالاطمئنان التام

وأشار واتساب WhatsApp أنه يتم العمل على منح المستخدم هذا الشعور المماثل بالاطمئنان التام، ويجب أن تكون لك حرية التحكّم في مدة عرض وتخزين أي رسالة: «اعتدنا على ترك نُسخة رقمية من كل شيء نكتبه تقريبًا بدون حتى التفكير في الأمر»، موضحا أن الأمر يشبه وجود مدوّن ملاحظات يتبعنا ويكتب كل ما نقوله في سجلّ دائم، لهذا السبب طرحنا خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء العام الماضي، كما قدمّنا مؤخرًا وسيلة لإخفاء الصور والفيديوهات فورًا بعد عرضها لمرة واحدة.

طريقة الحصول على الميزة الجديدة

ولفت إلى أن التطبيق يعمل على توفير مزيدًا من الخيارات للتحكم في رسائل المستخدمين ومدة عرضها باستخدام خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء ومُدد الإخفاء المتعددة، مشيرا إلى توفير خيار لمستخدمي واتساب لتفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء تلقائيًا لكل الدردشات الجديدة، وعند تفعيل هذا الخيار، فإن كل الدردشات الجديدة التي تبدأها أنت أو يبدأها الطرف الآخر سيتم ضبطها على الاختفاء بعد مدة تختارها بنفسك، بجانب الإضافة أيضًا خيارًا جديدًا عند إنشاء دردشة جماعية يتيح لك تفعيل هذا الخيار للمجموعة التي تنشئها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخاصية الجديدة اختيارية ولا تؤدي إلى تغيير أو حذف دردشاتك الحالية، إلى جانب الخيار الحالي لمدة عرض الرسائل ذاتية الاختفاء وهي 7 أيام، سنضيف أيضًا خيارين جديدين، وهما 24 ساعة و90 يومًا.

عند اختيارك التفعيل التلقائي لخاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، سنعرض رسالة في دردشاتك تخبر مَن تتحدث معهم أن هذا هو الإعداد التلقائي الذي اخترته، لبيان أن الأمر لا يتعلق بهم، بل هو خيارك بشأن الطريقة المفضّلة لك للتواصل مع الجميع على واتساب من الآن فصاعدًا، أما إذا رغبت في استثناء أي محادثة معينة من هذا الخيار التلقائي وإبقاء سجلّ دائم لها، يمكنك إلغاؤه لها وحدها.

وأضافت الإدارة المسئولة عن «واتس أب»: «بعد عام قضيناه ونحن بعيدون عن العائلة والأصدقاء، اتضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن استحالة التحدث وجهًا لوجه مع أحبائنا لا تعني بالضرورة أنه علينا تعريض خصوصية محادثاتنا الشخصية للخطر، ونحن نرى أن الرسائل ذاتية الاختفاء بالإضافة إلى التشفير التام بين الطرفين هما خاصيتان في غاية الأهمية تحددان التعريف الأمثل لما تعنيه خدمة المراسلات الخاصة الآن، كما تقرّبنا خطوة من شعور إجراء المحادثات وجهًا لوجه»، ولتفعيل هذا الخيار، انتقِل إلى إعدادات الخصوصية وحدِّد مؤقِّت الرسائل التلقائي.