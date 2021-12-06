6 خطوات لتفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء أو تعطيلها في «واتساب»

أتاح تطبيق واتساب إمكانية حذف الرسائل تلقائيًا، إذ يمكن إرسال الرسائل لوقت محدد لتختفي بعدها تمامًا، لذلك يبحث الكثيرين عن كيفية تفعيل هذه الخاصية على الهاتف، أو إلغائها ومحوها تماما.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة في مجال التكنولوجيا التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات إخفاء الرسائل ذاتيًا عبر واتس اب، وفقًا لموقع الدعم الفني للتطبيق:

خاصية تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء

وبحسب موقع الدعم الفني لتطبيق واتساب، يمكنك إرسال رسائل قابلة للاختفاء في واتساب عن طريق تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء.

ويتيح لك تطبيق واتساب إمكانية، إخفاء الرسائل بعد مرور 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا، حسب رغبة المستخدم.

ولكن يجب الانتباه أنه بعد تفعيل هذه الخاصية، سوف تختفي أي رسائل جديدة مرسلة في الدردشة بعد المدة التي حددتها، مع العلم بأن الرسائل المُرسلة أو المُستلمة قبل تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء لن تتأثر بتفعيل الخاصية.

خطوات تفعيل خاصية اختفاء الرسائل ذاتيًا

يمكن لأي مستخدم تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في أي دردشة فردية بعد تفعيل هذه الخاصية، سوف تختفي أي رسائل جديدة متبادلة في الدردشة بعد المدة التي حددتها، كالآتي

- فتح تطبيق واتساب.

- فتح الدردشة مع الشخص الذي ترغب في حذف الرسائل في واتساب.

- انقر على اسم جهة الاتصال.

- اختيار خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء.

- إذا طُلب منك، فانقر على متابعة.

- حدد المدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا.

تعطيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء

أما عن طريقة تعطيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في أي وقت، يجب اتباع الخطوات الآتية..

- فتح الدردشة في واتساب.

- الضغط على اسم جهة الاتصال.

- النقر على رسالة ذاتية الاختفاء.

- إذا طُلب منك، فانقر على متابعة.

- حدد إيقاف تشغيل الخاصية.