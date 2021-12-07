وزيرة التضامن: إتاحة 10 محطات مترو للإعاقات السمعية والبصرية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإعاقة همّ تحمله الأم من الميلاد للممات، مؤكدة التنسيق لإقامة دور رعاية للمسنات ضمن «قادرون باختلاف»، ولفتت إلى أن شهر ديسمبر كله إيجابية لتعظيم أبصارنا، ومراجعة حصاد العام ورصد ماتم إنجازه، لافتة إلى أن ظاهرة الاكتشاف المبكر للإعاقة تستوجب ضرورة تدشين حملات مكثفة للتوعية به.

إقامة دور رعاية للمسنات من قادرون باختلاف

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن التوعية لابد أن تكون مصحوبة بخدمة، وإن لم تكن التوعية مصحوبة بخدمة فلنصمت، ونعمل على التوعية بمنع التنمر على القادرون باختلاف، وفي حاجة لتربية أولادنا على دعم الآخرين، وتابعت: «نحن شركاء مع وزارة النقل، ويتم إتاحة 10 محطات مترو للإعاقات السمعية والبصرية والحركية، إلى جانب محطات القطار ».

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفتت الوزيرة إلى استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، وتقديم دعم نقدي لمليون شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، كما استفاد 170 ألفًا من طلاب المدارس والجامعات من منح وأجهزة تعويضية وأجهزة تكنولوجية، وأوضحت أنه تم تحريك التنمر من خلال القانون، وتعظيم الجهود من أجل ذوى الهمم وأصحاب التحدى .