وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مبادرة رعاية صغار الصيادين بشمال سيناء

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ظهر اليوم، لافتتاح فاعليات المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين، وكان في استقبال الوزيرة سعدية محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس جهاز تعمير سيناء، وعدد من رؤساء المديريات والجمعيات الأهلية، ونواب البرلمان، وأسر الشهداء والمصابين.

«شوشة»: وزيرة التضامن مهتمة بمساعدة الحرفيين في سيناء

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى كلمته، أن وزيرة التضامن مهتمة بشكل كبير برعاية أهالي شمال سيناء، نظرا لما مرت به المحافظة، فهي دائمة العطاء للصيادين وأسر الشهداء والمصابين، فضلا عن دعم الجمعيات الأهلية لمحدودي الدخل ودعم الفقراء وأصحاب الحاجات.

رئيس الثروة السمكية: الدولة تدعم صغار الصيادين

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن الدولة مهتمة بدعم الصيادين خلال فترات توقف الصيد سواء في بحيرة البردويل أو في الأماكن الأخرى على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن عدد المراكب قارب على 1200 مركبا بشمال سيناء، وأن دعم الصيادين واجب وطني تقوم به الدولة، لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وزيرة التضامن: الوزارة ستتحمل 50% من التأمينات الاجتماعية الخاصة بالصيادين

وخلال كلمتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «يسعدنى أن نطلق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين، من شمال سيناء التي تشمل 7500 صياد في العريش وبئر العبد ورمانة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين، والعمل على زيادة مراكب الصيد».

وأوضحت أن المبادرة ستدعم الصيادين خلال توقف أعمال الصيد، من خلال الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومساعدة أولادهم في الإلتحاق بالمدارس ومحاولة خلق فرص عمل خلال فترات توقف الصيد، لافتة إلى أن وزارة التضامن سوف تتحمل 50% من التأمينات الاجتماعية المفروضة على صغار الصيادين.

تسليم صغار الصيادين مستلزمات صيد بحرية

وفي نهاية المبادرة، قامت الوزيرة ومحافظ شمال سيناء بتسليم صغار الصيادين عددا من ملابس الصيد والشباك، واستمعت إلى بعض الصيادين الذين عرضوا المشاكل التي يتعرضون لها خلال عملية الصيد، ووعدت بحلها.