الإنتاج الحربي: صناعة الجراجات الذكية الدوارة بالشراكة مع القطاع الخاص

نجح فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، في إنتاج أول عينة من الجراج الذكي الدوار (rotary smart park) بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 55%، بعد دراسة مستفيضة من قبل استشاريي الشركة المتخصصين، وإنهاء كافة المفاوضات مع الشريكين المحلي والأجنبي كونهما مالكي الفكرة، في إطار توجيهات المهندس، محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، بالتكامل مع القطاع الخاص والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.

وقال المهندس خالد محمود ذكي، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على استغلال وتوظيف إمكانات الشركة، وتبني الابتكارات ذات الجدوى، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات المستحدثة تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

إنتاج أول عينة من الجراج الذكي الدوار

وأوضح رئيس مجلس إدارة «حلوان للصناعات الهندسية»، أن الشركة تبنت الفكرة من قِبل الشريك المحلي الذي بذل جهدا كبيرا لنقلها من إحدى الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيا إلى مصر، وقام فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية بدراسة سلامتها وجدوى تنفيذها من قبل متخصصين على أعلى مستوى من الخبرة، وإثر ذلك تم تنفيذ أول عينة بنسبة تصنيع محلي 55% مبدئيا، وتجربتها على أن يتم نقل كامل التكنولوجيا وتصنيعها محليا بنسبة 100%، على ثلاث مراحل قصيرة الأجل، وفقا لتعليمات القيادة السياسية بتوطين الصناعة بالكامل في مصر.

يستوعب من 8 إلى 20 سيارة

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الجراج الذكي الدوار أو ما يطلق عليه «الروتاري سمارت بارك»، عبارة عن هيكل معدني يعمل بنظام تكنولوجيا نقل حركة ذكية، يتم تركيبه على مساحة 35 متر مربع (5×7)، ويستوعب من 8 إلى 20 سيارة حسب الطلب، يتم تركيبه على قاعدة خرسانية، ويمكن نقله وتركيبه في مكان آخر، ويمكن أيضا تشغيله يدويا، حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن النموذج الذي انتهى المصنع من تنفيذه وتجريبه يصلح للاستخدام في النوادي والمستشفيات والبنوك والمؤسسات العامة والمناطق السكنية ومصانع السيارات ومحطات الانتظار وغيرها، لأنه يسهل تثبيته في مساحة صغيرة، وهو بنظام النموذج الرأسي الدوار، كما يمكن تنفيذ تصميمات خاصة وفقا لما يتناسب مع كل عميل والتناغم مع البيئة المحيطة، موضحاً أن وحدات الجراجات الذكية الدوارة من شأنها المساهمة بشكل كبير في حل أزمة عدم توافر أماكن إنتظار للسيارات في الكثير من المناطق الحيوية والتي يمكن من خلالها مضاعفة استيعاب الأماكن المتاحة لـ 10 أضعاف، مشيرا إلى إمكانية ركن 20 سيارة في مساحة 35 متر مربع.

استخدام الكروت الذكية في عملية التشغيل

ولفت إلى أن نظام الجراجات الذكية الدوارة التي تم إنتاجها في مصنع شركة حلوان للصناعات الهندسية يعتمد على وحدات ذات دقة وجودة عالية لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، وتم الاستعانة بتكنولوجيا نقل الحركة التي تتيح استخدام الكروت الذكية في عملية التشغيل.

وأوضح أن الشركة استعدت جيدا لتلبية احتياجات السوق المصري من هذه الوحدات من خلال تجهيز خط إنتاج وفريق متخصص من مهندسي وفنيي الشركة، وفقا لتكليفات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، مشيرا إلى أن الشركة استقبلت طلبات لتنفيذ وحدات في عدد من مدن المحافظات المختلفة على خلفية معاينتهم لأول وحدة تم تركيبها داخل الشركة كنموذج للاطلاع.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، إلى تنفيذ النموذج من خلال التعاون مع القطاع الخاص ممثلا في شركة «روكان للاستثمار والتجارة وتنمية وإدارة المشروعات»، وهي شركة شبابية ناشئة تتمتع بفريق طموح، سعى كثيرا لنقل هذه التكنولوجيا لمصر، ويتولى الفريق عملية التنسيق مع الشريك الأجنبي المتمثل في شركة «جييو رود»، العالمية صاحبة تكنولوجيا الجراج الذكي الدوار.

وأشار إلى أن الشريك المصري المتمثل في شركة «روكان»، سيتولي عملية تركيب وصيانة هذه الوحدات، وفقا للبروتوكول الموقع بين شركة حلوان للصناعات الهندسية وشركة «جييو رود»، الاجنبية وشركة «روكان»، لافتا الى توافر كافة الإمكانات لاستدامة هذه التكنولوجيا في مصر.