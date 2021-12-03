الإنتاج الحربي: نتفاوض لتصنيع مدفعية ثقيلة جديدة على المنطقة.. ستكون مفاجأة

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنهم يتفاوضون الآن على إنتاج نوع من المدفعية الثقيلة لم تُنتج من قبل في مصر أو المنطقة العربية أو الإفريقية، مشددًا على أنها ستكون مفاجأة للجهات التصنيعية العالمية، موضحًا أنهم أنتجوا ذخيرة هذا المدفع وسوف ينجحون في إنتاج المدفع.

مستوى التصنيع العسكري المصري

وكشف «مرسي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، عن الرسائل التي حملها معرض «إيديكس 2021»، موضحًا أن أولى هذه الرسائل هي أن مصر لديها قدرات تكنولوجية في مجال الصناعات العسكرية والذخيرة والسلاح، والطائرات الموجهة دون طيار، والقطع البحرية المعروضة في جهاز مجمع الخدمات، وهذا كله يعطي رسالة قوية عن مستوى الصناعات العسكرية للعالم.

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مصر دولة آمنة

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هناك رسالة أخرى من المعرض تتمثل في أن مصر دولة آمنة مستقرة وتستطيع إقامة هذا النوع من المعارض الدولية، إضافة إلى رسالة أخرى عن مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة مع الدول الأخرى، وأفضل دليل على ذلك مشاركة 400 شركة في هذه النسخة من المعرض بدلا من 276 شركة في إيديكس 2018، والمعرض الحالي شارك فيه نحو 42 دولة، و30 ألف زائر، وهذا دليل على تميز العلاقات المصرية الدولية.

الاستعداد للمعرض القادم

وبالنسبة للمعرض المقبل، قال إن الفترة بين المعرضين عامان فقط، وتعرض فيه الجديد، والوزارة تخطط لإنتاج كل ما تحتاج له القوات المسلحة والشرطة من أسلحة وذخيرة، مشيرًا إلى أنهم تفاوضوا لتصنيع نوع من المدفعية الثقيلة.