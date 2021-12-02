وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات في ختام «EDEX 2021»

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، بدأها بزيارة جناح شركة «ATSC» المتخصصة في مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية.

وتفقد الوزير مرسي، جناح تحالف شركتيّ (KMW & Nexter)، المتخصصتين في مجال الأنظمة الدفاعية، وتم الإشارة إلى أن KMW شركة ألمانية، وNexter شركة فرنسية، وجرى خلال التفقد، الاطلاع على أحدث ما جرى التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيع في مجال أنظمة التسليح وإنتاج الدبابات، وعمرة محركات الدبابات.

وزير الإنتاج الحربي يزور جناح شركة إيدج الإماراتية

وزار الوزير، جناح شركة «إيدچ» الإماراتية، العاملة في العديد من المجالات العسكرية، مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية، فضلا عن زيارته جناح «هانوا» الكورية الجنوبية، وخلال الزيارة، تفقد الهاوتزر k9، ضمن المشاورات التي تجري بين الجانبين، للاتفاق على التصنيع المشترك لهذا النوع من الهاوتزرات.

وتفقد «مرسي»، جناح «بونجسان» الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية، فضلا عن جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما جرى تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال تفقده أجنحة هذه الشركات، على الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة التسليح، مشيدا بمعروضات هذه الشركات وإمكاناتها التصنيعية والفنية.

مرسي يستعرض أبرز منتجات وزارة الإنتاج الحربي المشاركة في المعرض

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، أبرز المنتجات العسكرية للوزارة، من أسلحة ومعدات وذخائر، التي تشارك بها الشركات التابعة، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المعرض، إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ودعا الشركات التي زار أجنحتها، لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي، للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة في «EDEX 2023».

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن المعرض يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربي، لفتح نافذة على العالم، من خلال عرض إمكاناتها الفنية المستخدمة في الصناعات العسكرية، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض، من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.