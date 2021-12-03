وزير الإنتاج الحربي: امتلكنا تقنية تصنيع الصلب المدرع.. ونستهدف الذخائر الذكية

هنأ المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي كل المصريين بالنجاح الذي حققه معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021»، موضحًا أن الوزارة شاركت في المعرض خلال العام الجاري بالمدرعة «سيناء 200»، والمدرعة «ST500»، مشددًا على أن تصنيع ألواح الصلب المدرعة كانت تقنية مقتصرة على بعض الدول، وهي سمة مميزة في المعرض الأخير، مشيرًا إلى أن المعروض من المركبات المدرعة في هذا العام حجمه أكبر بكثير من النسخة الأولى، ما يدل على أن مصر تمتلك أحدث مراكز التصميم في هذا المجال.

أهمية امتلاك تقنية تصنيع الصلب المدرع

وأضاف «مرسي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن هذه المراكز بها أمهر المهندسين، وأصبح من الضروري امتلاك تصنيع الصلب المدرع الذي يعتبر الخامة الرئيسية في تصنيع هذه المركبات، وهذا حدث بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص «حديد عز» في إنتاج الصلب المدرع بسمك يبدأ من 3.5 ملليمتر حتى 14.5 ملليمتر، مشددًا على أن هذه الصناعة استراتيجية وحيوية، وإذا حُظرت على مصر ستتوقف كل خطوط إنتاج المدرعات، وهذا يعني قتل هذه الصناعة التي أصبحت مصر متمكنة فيها.

امتلاك تقنية تصنيع الذخائر الذكية

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المدرعة «سيناء 200»، التي عرضت في المعرض كان بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة امتلاك مدرعة مجنزرة، وتم التصميم والإنتاج والتجارب خلال عامين، والوزارة تعمقت في هذه الصناعة بإشراف الرئيس السيسي.

وأشار إلى أنهم يسعون حاليًا لإنتاج الذخائر الذكية وهو مجال حديث ومهم، وتوجد مباحثات للحصول على تكنولوجيا تصنيع أحدث وأفضل، معربًا عن أمله في تحقيق كل ما تصبو إليه مصر من هذه الأسلحة والذخائر التي تحتاجها القوات المسلحة المصرية.