الحوثيون يستهدفون مواقع سعودية بـ25 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية

أعلنت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 25 طائرة مسيرة وعدد من الصواريخ البالستية على مواقع ومقرات السعودية.

نتائج عملية هجومية لجماعة الحوثيين على السعودية

وأعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله، يحيى سريع، في بيان صحفي اليوم، نتائج عملية هجومية نفذتها الجماعة أطلق عليها «عملية السابع من ديسمبر»، استهدفت عددا من الأهدافِ العسكريةِ التابعةِ للسعودية في كل من الرياضِ وجدة والطائفِ وجيزان ونجران وعسير، مضيفا أنه جرى تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البالستية و 25 طائرة مسيرة.

وأضاف «سريع»، أن 6 طائرات مسيرة وعدد من صواريخ ذي الفقارِ استهدفتْ وزارةَ الدفاع ومطار الملك خالد، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أخرى في العاصمة السعودية الرياض، فيما استهدفت 6 طائرات مسيرة أخرى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائفِ وشركة أرامكو بجدة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وبحسب شبكة «سكاي نيوز العربية»، استهدفت 13 طائرة مسيرة لجماعة الحوثيين مواقع عسكرية هامة في مناطق أبها وجيزان وعسير جنوب السعودية، بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي فجر اليوم، تدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وغرد «سريع»، على حسابه الشخصب عبر موقع «تويتر»، قائلا: «ردا على جرائم العدوان السعودي الأمريكي نفذت القوات المسلحة عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي سيتم الكشف عن تفاصيلها صباح غد الثلاثاء إن شاء الله»، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

رد التحالف العربي على العملية الهجومية لجماعة الحوثيين على أراضي السعودية

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض، مشددا في بيان له أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، فيما سيبدأ تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين بسبب التهديد على أراضي السعودية، وفقا لوكالة أنباء «واس» السعودية.