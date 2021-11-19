«التحالف العربي» يدمر صاروخا بلاستيا و220 لغماً بحريا لـ الحوثيين

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، «التحالف العربي»، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عشرات الألغام البحرية لـ الحوثيين، المدعومين من طهران، كما اعترضت قوات «التحالف»، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وأكد «التحالف العربي»، أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال «التحالف العربي»، إن سلوكا عدائيا وتصعيدا حوثيا خطيرا بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع، مشيرا إلى أن جهود تحالف دعم الشرعية، دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.

«التحالف» يدمر صاروخا حوثيا استهداف المدنيين في «جازان»

وفي سياق متصل، قال «التحالف العربي»، إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون لاستهداف المدنيين في مدينة «جازان» الواقعة جنوب غربي السعودية، موضحا أن «مطار صنعاء الدولي»، تحول إلى ثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود، مشيرا إلى رصدت نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من «مطار صنعاء الدولي».

وكان الحوثيون، اعترفوا في وقت سابق، بمقتل 14700 من عناصرهم في معارك مأرب وسط البلاد، منذ يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، دان مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، بأشد العبارات اقتحام الحوثيين، مجمع السفارة الأمريكية في «صنعاء»،، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين، داعيا إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع.

كما طالب مجلس الأمن الدولي، بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

وكان مسلحون من الحوثيين، اقتحموا، المبنى الذي كانت تتخذه واشنطن سفارة لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، بعد أيام من اختطاف حوالى 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.