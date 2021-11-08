«الشباب» تنظم دورة تدريبية لطلاب خدمة اجتماعية بسوهاج لمواجهة الشائعات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، برنامج تدريبي بعنوان «البرنامج القومي لمواجهة الشائعات»، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، وبرعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وإشراف الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

وزارة الشباب والرياضة

وبحسب بيان للمديرية، أقيم تدريب مديرية الشباب بالمعهد العالي لخدمة الاجتماعية بسوهاج، تحت رعاية الدكتور بهجت رشوان عميد المعهد، وإشراف الدكتور علاء السيد خالد العمري، مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد واستهدف التدريب العديد من الطالبات والطلاب تعريف الأمن القومي، مجالات الأمن القومي، أهداف الأمن القومي وأهميته، وتهديدات الأمن القومي، التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي، وحروب الجيل الرابع، التي تستهدف البلاد بالشائعات والأكاذيب.

مواجهة الشائعات

وشارك في التدريب من المعهد، الدكتور علاء السيد خالد العمري مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد، المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة الدكتور صلاح عبد الرسول، والمدرب المحترف الدكتور رجب عبد اللاه زيدان، وشهد التدريب للمجموعة الأولى تفاعل كبير من الطالبات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أكدت أن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، جرى إطلاقه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بضرورة تفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، وفي مقدمتها الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي يتداولها البعض عبر مختلف الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البرنامج، أصبح يمثل أحد أهم الآليات التي تساهم من خلال رؤى الشباب، في مواجهة والتصدي للشائعات حول مختلف القضايا الوطنية المصرية، مؤكدة حرص الوزارة، على تضمين البرنامج للعديد من الوسائل التدريبية، ومنها اللقاءات المتنوعة مع مختلف المسؤولين ورجال الدولة وكبار المثقفين والسياسيين ورجال الفن والأدب والثقافة.