«المالية» تقترض 46 مليار جنيه مقابل طرح أذون وسندات خزانة غدا

يطرح البنك المركزي، غدا، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 46 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، التي تستخدم الحصيلة في سد عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوم

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على الإنترنت، يعتزم البنك طرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية، تضم آجال مختلفة من أذون الخزانة، تضم أذون خزانة آجل 91 يوم بقيمة 4 مليارات جنيه، بينما يطرح أذون خزانة أجل 182 يوما، بقيمة 3.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يوما، بقيمة 14.5 مليار جنيه، علاوة على طرح أذون خزانة آجل 364 يوما، بقيمة 14.5 مليار جنيه.

سندات الخزانة آجال 1.5 و3 و7 سنوات

ويستعد «المركزي» بجانب أذون الخزانة غدا، لطرح سندات خزانة آجل 1.5سنة (صفرية الكوبون) علاوة على 9.5 مليارات جنيه مقابل طرح سندات خزانة أجل ثلاث سنوات بالإضافة إلى طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه .

تُنيب وزارة المالية البنك المركزي، في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم «المالية» الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي.

في 30 نوفمبر الماضي، جمعت «المالية»، أكثر من 34 مليار جنيه، بعدما طرحت أذون خزانة متعددة الآجال، بعد أن قام البنك المركزي، بطرح أذون خزانة أمس الثلاثاء نيابة عن وزارة المالية.

في منتصف الشهر الحالي تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير في عام 2021 بعد أن قررت اللجنة، تثبيت أسعار الفائدة في شهر أكتوبر الماضي، عند 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع للمرة السابعة على التوالي.