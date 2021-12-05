حفلات مكتبة الإسكندرية خلال شهر ديسمبر وطرق الحجز.. أبرزها «عمرو حسن»

تشهد مكتبة الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الجاري، عددا من الحفلات المميزة التي يقبل عليها الشباب السكندري من أجل الاستمتاع بتلك العروض، لعل أبرزها عرضي الشاعر عمرو حسن وحفل الكريسماس، اللذان تسببا في ارتفاع معدلات البحث على محرك «جوجل» من أجل معرفة تفاصيل الحفلات وأسعار التذاكر وطرق الحجز.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل حجز حفلات مكتبة الإسكندرية خلال ديسمبر الجاري ومواعيد حفلات عمرو حسن وحفل الكريسماس، وهي أشهر حفلات ديسمبر مع اسعراض أسعار التذاكر وطرق الحجز.

عمرو حسن في مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن حفلة شعرية لعمرو حسن الجمعة المقبل، 10 ديسمبر، بمركز المؤتمرات، داخل القاعه الكبرى في تمام الساعة 7.00 مساءً، فيما بلغت اسعار تذاكر: 300، و200، و100 جنيه.

حفل الكريسماس في مكتبة الإسكندرية

أما الحفل الثاني الأهم في مكتبة الإسكندرية خلال ديسمبر الجاري، فهو حفل الكريسماس، والذي يضم أوركسترا، وأوركسترا شباب، وكورال مكتبة الإسكندرية، وسيُنظم يوم 11 ديسمبر 2021، ويشمل صوليست جاكلين رفيق (سوبرانو)، دينا إسكندر (سوبرانو)، إلهامي أمين (تينور)، منال محيي الدين (هارب)، قيادة ناير ناجي»، وتبلغ قيمة التذكرة 70 جنيهًا.

مواعيد شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية

وأكدت مكتبة الإسكندرية أنه يمكن حجز التذاكر من خلال شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية المتواجدة في شارع بورسعيد، الشاطبي بالإسكندرية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.00 مساءً.

ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة 9.30 صباحًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 2.00 مساءً إلى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.

طريقة حجز تذاكر حفلات مكتبة خلال الإنترنت

أتاحت مكتبة الإسكندرية تذاكر الحفلات عبر موقعها على الإنترنت https://onlineticketing.bibalex.org

علمًا أن الخدمة قد تكون متاحة لبعض العروض، ولعدد محدود من التذاكر، فيما تشمل أسعار التذاكر من خلال الإنترنت رسوم خدمة إضافية؛ وتُسلَّم من شباك التذاكر.

تلقي اللقاح شرط دخول مكتبة الإسكندرية

يذكر أن مكتبة الإسكندرية أعلنت أنه بدءً من الأول من ديسمبر الجاري، لن يتم السماح بدخول زائري المكتبة، إلا ممن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا وتقديم شهادات تلقي اللقاح قبل دخول المكتبة.