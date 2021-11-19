الأمير تشارلز وزوجته يزوران مكتبة الإسكندرية ويحاوران الأطفال

زار الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، اليوم الجمعة، مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالهما الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.

رئيس مكتبة الإسكندرية يهدي الأمير تشارلز كتبا عن مصر وحضارتها

وتفقد وريث العرش وقرينته يرافقهما الدكتور مصطفى الفقي أقسام المكتبة التي تعد منارة العالم، وأهدى رئيس المكتبة الأمير تشارلز، كتبًا عن مصر وحضارتها.

كما قام ولي العهد البريطاني وقرينته بجولة منفصلة بالمكتبة، ووقعا في سجل الزوار في ختام الزيارة وأبديا إعجابهما الشديد بالمكتبة.

الأمير تشارلز وزوجته يتبادلان الحوار مع زوار مكتبة الإسكندرية

وحرص الأمير تشارلز والدوقة، على تبادل الحوار مع عدد من رواد المكتبة والأطفال.

ويقوم الأمير تشارلز وقرينته بزيارة اليوم إلى مدينة الإسكندرية، حيث زارت دوقة كورنوول المركز الثقافي اليسوعي.