سائحون يطلقون مبادرة من شواطئ مرسى علم لقضاء الكريسماس في مصر (صور)

شهدت شواطئ فنادق مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، إطلاق مبادرة لقضاء الكريسماس في مصر، بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من أكثر من 12 دولة، والذين حملوا أعلام بلادهم مروجين لشواطئ المدينة الخلابة.

السائحون الأجانب حملوا أعلام بلادهم على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، وصاحب فكرة المبادرة، إن السائحين الأجانب شاركوا في المبادرة حاملين أعلام بلادهم، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك ورومانيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وذلك بشواطئ مرسى علم.

السائحون يدعون ذويهم لزيارة مرسى علم

وأوضح «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى التعبير عن إعجاب السائحين الأجانب بشواطئ مرسى علم وجوها الرائع الصحي، ومقومات الطبيعية التي تحظى بها المنتجعات والفنادق السياحية، لافتاً إلى أن شعور السائحين الأجانب بالأمن والجو الصحي في الشواطئ المفتوحة والشمس الساطعة دفعهم لدعوة أصدقائهم ومواطني بلادهم لقضاء الكريسماس في مرسى علم.

فنادق مرسى علم تستعد للاحتفال بالكريسماس

وكشف الخبير السياحي عن استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومن خلال تعليق الزينة ونشر مجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق، وكذلك توزيع الهدايا على السائحين، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في أعياد الكريسماس إلى أعلى معدل لها، حيث استقبلت الفنادق العديد من الحجوزات ورفعت بعض الفنادق لافتة كاملة العدد، وذلك بسبب الإقبال الكبير من نزلاء الفنادق السياحية على قضاء الكريسماس على شواطئ المدينة.