«التموين»: افتتاح المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية بالدقهلية يونيو 2023

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، سيجري بعد 18 شهرًا تحديدًا في يونيو 2032.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في أحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بتنفيذ شركة مراكز السعودية.

تفاصيل إنشاء المرحلة الأولى من المشروع

وأوضح مساعد وزير التموين، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئة ومناطق تجارية ولوجستية ومطاعم، وأخرى ترفيهية مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، كما تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقيا ومكاتب إدارية وتجارية‪.‬

نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري

وأكد «عشماوي» أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التي طرحها الجهاز، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد، في أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.