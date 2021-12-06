«التموين»: وصول صرف السلع التموينية إلى 20% في الأسبوع الأول من ديسمبر

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن نسب صرف السلع التموينية وصل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري إلى 20%، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ ‏صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول ‏الدعم إلى مستحقيه.

ضخ 4000 طن سكر و3000 طن زيت يوميا لمنافذ التموين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، قد تلقي تقريراً من شركتي الجملة «العامة - ‏المصرية» يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 ‏طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر، ‏و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.

وأضاف «‏كمال» أن الوزارة وجهت ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، مؤكدا توجيه مديري المديريات بالمحافظات بتشديد الرقابة ‏على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المنتج ووصول ‏الدعم إلي مستحقيه، مشيرا إلي أن الدولة تنفق سنويا لتوفير السلع ‏للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بــ36 مليار جنيه.‏

مخزون ‏السلع آمن

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن مخزون ‏السلع آمن وتعدى في أغلب السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في ‏الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، ‏الذي أولى هذا الأمر اهتماما بالغا منذ تولية المسؤولية حتي تكون هناك ‏إتاحة كبيرة في السلع للحفاظ على الأمن الغذائي المصري ضد أي ‏طارئ كما حدث في جائحة كورونا.‏