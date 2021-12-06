«التموين»: وصول صرف السلع التموينية إلى 20% في الأسبوع الأول من ديسمبر
ضخ 32 سلعة يوميا لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم
كتب:
الوطن
01:22 م | الإثنين 06 ديسمبر 2021
علي المصيلحي
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري إلى 20%، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ضخ 4000 طن سكر و3000 طن زيت يوميا لمنافذ التموين
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، قد تلقي تقريراً من شركتي الجملة «العامة - المصرية» يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.
وأضاف «كمال» أن الوزارة وجهت بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، مؤكدا توجيه مديري المديريات بالمحافظات بتشديد الرقابة على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المنتج ووصول الدعم إلي مستحقيه، مشيرا إلي أن الدولة تنفق سنويا لتوفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بــ36 مليار جنيه.
مخزون السلع آمن
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن مخزون السلع آمن وتعدى في أغلب السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، الذي أولى هذا الأمر اهتماما بالغا منذ تولية المسؤولية حتي تكون هناك إتاحة كبيرة في السلع للحفاظ على الأمن الغذائي المصري ضد أي طارئ كما حدث في جائحة كورونا.