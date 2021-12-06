خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.. اعرف قيمة الدعم

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد المقيدين عليها، تزامنا مع بدء صرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني لمقررات شهر ديسمبر الذي بدأ الصرف فيه يوم الأربعاء الماضي.

وتتيح خطوة الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، في معرفة قيمة الدعم المخصص للبطاقة والذي يحدده عدد الأفراد، حيث تختلف حصة كل بطاقة تموينية عن الأخرى باختلاف عدد الأفراد المقيدين عليها.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 – اختيار أيقونة التموين.

3 – اختيار خدمة الاستعلام عن صرف.

4 – الضغط على بند ابدأ الخدمة.

5 - تظهر خانة يتم تدوين بها بيانات البطاقة التموينية مثل رقم بطاقة التموين وحالة البطاقة واسم صاحب البطاقة.

6 - الضغط على بند «موافق على الشروط والأحكام».

7 – الضغط على بند «التالي» ثم يظهر نتيجة الاستعلام وبها البيانات التالية:

** رقم البطاقة.

** إجمالي المستحق.

** إجمالي المنصرف.

** آخر تاريخ صرف تم من خلال البطاقة عبر الماكينة سواء كان خبز أو تموين.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على قيمة 50 جنيها شهريا في صورة سلع مدعمة من الحكومة و150 رغيفا طوال الشهر بواقع 5 أرغفة يوميا، حيث تضخ وزارة التموين عدد 32 سلعة غذائية وغير غذائية لمنافذ صرف التموين لتوفير احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية، فضلا عن إتاحة صرف التموين أيضا من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات والتي يبلغ عددها 1300 فرع مجمع استهلاكي فضلا عن 38 ألف منفذ تمويني.

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يتم صرف التموين من منافذ البدالين الكائنة في محافظة صدور البطاقة التموينية، كما يتم صرف الخبز من المخابز البلدية التابعة لمحافظة البطاقة التموينية أيضا.