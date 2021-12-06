تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 «متوقف»

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، من أجل إضافة وتنزيل أبنائهم من المواليد الجدد غير المقيدين تموينيا على بطاقات التموين، والذي أتاحته وزارة التموين والتجارة الداخلية في نهاية شهر يونيو الماضي بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية فقط لمن يتعدى بطاقته التموينية عدد 4 أفراد.

وقف تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

فيما أصبحت خدمة تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، متوقفة وغير متاحة عبر جميع المنصات سواء المنصات الإلكترونية مثل بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين أو موقع دعم مصر، أو حتى من خلال مكاتب التموين أو مكاتب الخدمة المطورة التي تقدم عدد من الخدمات التموينية للمواطنين.

وأرجعت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب في توقف خدمة تسجيل المواليد في بطاقة التموين والتي كانت متاحة للأسر الأولى بالرعاية في إقبال أسر غير منطبق عليها الشروط في الضغط على بوابة مصر الرقمية للتموين وموقع دعم مصر، ما أدى إلى توقف الموقعين تماما عن جميع الخدمات، حتى تم وقف جميع الخدمات التموينية التي أحدثت ضغطا في عدد زيارات المواطنين على الرابط الرسمي للموقع أو البوابة.

خدمات تموينية متوقفة عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

4 - إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

فيما لا تزال بعض الخدمات التموينية المهمة متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، والتي يأتي على رأسها خدمات: «فصل اجتماعي من بطاقة التموين، ضم أفراد الأسرة، تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد، نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، الاستعلام عن صرف التموين».