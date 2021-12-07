أمينة خليل تكشف سبب انفصالها عن خطيبها

تحدثت الفنانة أمينة خليل عن أسباب انفصالها عن خطيبها بسبب كونها اختارت الطريق الفني، وقد حلت الفنانة ضيفة على الإعلامي الإماراتي، أنس بوخش، في برنامجه «ABtalks» الذي يذاع على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتحدثت أمينة خليل خلال «البرومو» الذي نشرته الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، «أحب مناقشة قضايا المرأة وحقوقها بشكل مستمر في أعمالي لأننا نحتاج لهذا دائمًا، في علاقاتي الشخصية رُفضِت كزوجة عشان ممثلة».

وتابعت: «ولا أبالي لهذا الأمر، ولما فسخت خطوبتي مرتين تعمدت إني مشوفش ده كفشل، وإني أشوف ده كتجربة وأتعلم».

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل

قدمت أمينة خليل نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، وشاركها البطولة محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد ومحمد فراج، وتأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة، وناقشت أحداث المسلسل موضوعاً لم يناقش صناع الدراما من قبل، وهي مرض تشتت الانتباه وفرط الحركة.

ظهور أمينة خليل كضيفة شرف في فيلم «أعز الولد»

وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم «أعز الولد»، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تدور الأحداث حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجّههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين، وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، رجاء الجداوي قبل وفاتها.