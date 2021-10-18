أمينة خليل ترقص على ريد كاربت مهرجان الجونة «فيديو»

توافد عدد كبير من الفنانين منذ قليل على ريد كاربت اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، والتي تشهد عرض فيلم قمر 14 بحضور عدد كبير من أبطاله، كما حضر بعض الضيوف لمشاهدة الفيلم ومنهم الفنانة أمينة خليل.

أمينة خليل تلفت انتباه مصوري مهرجان الجونة

وتمكنت الفنانة أمينة خليل من لفت الانتباه بمجرد دخولها على ريد كاربت المهرجان حيث طلت بفستان فضي قصير وطلب المصورون منها التقاط صور لها وبالفعل استجابت لهم وبمجرد وقوفها اندمجت أمينة مع التصوير ورقصت على الريد كاربت سريعا ثم غادرت.

يذكر أن ريد كاربت فيلم قمر 14 شهدت حضور الكثير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي وزوجته وخالد النبوي وياسمين رئيس وهادي الباجوري ويسرا وإلهام شاهين وأمينة خليل وسمية الخشاب ومحمد فراج وبسنت شوقي وغيرهم.

فيلم قمر 14

يذكر أن فيلم قمر 14، بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وخالد أنور وياسمين رئيس وأحمد مالك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج هادي الباجوري.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم يسرا وأحمد السقا ومحمد رمضان ومنى زكي وهند صبري وريهام عبد الغفور وياسمين صبري ومايا دياب ونادين نسيب نجيم.